Длина минутной стрелки часов на Спасской башне Московского кремля 3,5 метров. Опре??елите модуль и направление линейной скорости конца стрелки через каждые 15 мин в течении часа С соответствующим оформлением (дано, что найти и...
Физика
Длина минутной стрелки часов на Спасской башне Московского кремля 3,5 метров. Опре??елите модуль и направление линейной скорости конца стрелки через каждые 15 мин в течении часа С соответствующим оформлением (дано, что найти и, конечно же, с решением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: R = 3,5 м ________ V-? Период обращения (один оборот) минутной стрелки один час: T = 3600 c Циклическая частота: ω=2*π/T Модуль линейной скорости : V = ω*R = 2*π*R/T = 2*3,14*3,5 / 3600 ≈ 0,0061 м/с или 6,1 мм/с Эта скорость не меняется численно, меняется только ее НАПРАВЛЕНИЕ (см. скрин)
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