Длина минутной стрелки часов на Спасской башне Московского кремля 3,5 метров. Опре??елите модуль и направление линейной скорости конца стрелки через каждые 15 мин в течении часа С соответствующим оформлением (дано, что найти и...

Физика

Длина минутной стрелки часов на Спасской башне Московского кремля 3,5 метров. Опре??елите модуль и направление линейной скорости конца стрелки через каждые 15 мин в течении часа С соответствующим оформлением (дано, что найти и, конечно же, с решением)

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