Длина минутной стрелки часов на Спасской башне Московского кремля 3,5 метров. Опре??елите модуль и направление линейной скорости конца стрелки через каждые 15 мин в течении часа С соответствующим оформлением (дано, что найти и...

Физика
Длина минутной стрелки часов на Спасской башне Московского кремля 3,5 метров. Опре??елите модуль и направление линейной скорости конца стрелки через каждые 15 мин в течении часа С соответствующим оформлением (дано, что найти и, конечно же, с решением)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: R = 3,5 м ________ V-? Период обращения (один оборот) минутной стрелки один час: T = 3600  c Циклическая частота: ω=2*π/T Модуль линейной скорости : V = ω*R = 2*π*R/T = 2*3,14*3,5 / 3600 ≈ 0,0061 м/с или 6,1 мм/с Эта скорость не меняется численно, меняется только ее НАПРАВЛЕНИЕ (см. скрин)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
After supper/wash/you/always/the/Do/dishes(как написать это предложения правильно?)
Ответить
Математика
Задача 4 В школьную столовую привезли 6 кг, лимонов, яблок на 24 кг больше чем лимонов, а груш на 12 кг меньше чем яблок. Сколько килограмм груш п...
Ответить
Литература
Какое средство художественной выразительности на строках Смотрит весело лес?
Ответить
Химия
Укажите относительную плотность по кислороду паров дибромпроизводного алкана молекула которого содержит 5 атомов углерода: 1)7,93 2)7,19 3)14,37 4)...
Ответить
Математика
Сколько будет 400разделить на 8
Ответить