ПРОДОВЖИТИ КАЗКУ, СРОЧНО!!! Жило-було в словнику Веселкове слово. Воно охоче манд??увало світом: із казок і пріслівїв переходило до віршів і підручників, лунало в классах і на вулиця. Людські душі назустріч Веселковому слову ...
Українська мова
ПРОДОВЖИТИ КАЗКУ, СРОЧНО!!! Жило-було в словнику Веселкове слово. Воно охоче манд??увало світом: із казок і пріслівїв переходило до віршів і підручників, лунало в классах і на вулиця. Людські душі назустріч Веселковому слову відкривалися й добрішали. Одного разу Веселкове слово зустрілося із Кропив'яним словом, яке жило... Очень срочно, помогите!!! Хотя-бы чуть-чуть
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