Составить два предложения из каждой группы слов .мама , молния, пришла, сверкает, м??лнию . пишу, рву, мягкий мох, мягкий знак. из трубы, мама, идет, дым , идет.

Русский язык

Составить два предложения из каждой группы слов .мама , молния, пришла, сверкает, м??лнию . пишу, рву, мягкий мох, мягкий знак. из трубы, мама, идет, дым , идет.

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