Составить два предложения из каждой группы слов .мама , молния, пришла, сверкает, м??лнию . пишу, рву, мягкий мох, мягкий знак. из трубы, мама, идет, дым , идет.
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Составить два предложения из каждой группы слов .мама , молния, пришла, сверкает, м??лнию . пишу, рву, мягкий мох, мягкий знак. из трубы, мама, идет, дым , идет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама пришла.сверкает молния.пишу мягкий знак.рву мягкий мох.мама идёт.из трубы идет дым.
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