Составить и записать предложения по схемам:
Русский язык
Составить и записать предложения по схемам:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мила купила мишу и даша купила мишу дима упошёл а лёша играет заяц подошёл к волку но волк его не съел
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