VI. Замените русские слова, данные в скобках, английски¬ми и переведите предложени?? на русский язык. 1. They know (ничего) about our translating machine. 2. Is there (что-нибудь) interesting in the article? 3. Opening the...

Гость: Гость:

1. nothing - они ничего не знают о нашей переводящей машине. 2. anything - есть что-нибудь интересное в статье? 3. something - открывая книгу, он нашел что-то и показал своему преподавателю. 4. somebody - моя сестра хочет спросить кого-нибудь, чтобы ей помогли с работой. 5. somethere - ты нашел похожий вывод где-нибудь? 6. all - ты должен делать все вовремя. 7. nothing - прибыв в лабораторию, он увидел, что ничего не было готово для эксперимента. 8. everyone - все могли принять участие в дискуссии. 9. some - я рад, я получу некоторую информацию об объекте. 10. someone - кто-нибудь видел бегущего ребенка? 11. any - есть ли в Москве интересные выставки сейчас? 12. everywhere - Ты можешь получить этот журнал повсюду. 13. Nobody - something - Никто из них не мог сказать что-нибудь о новом методе исследования. 14. some - у них есть какие-то журналы об их расположении. 15. a few - в парке есть несколько книжных лавок