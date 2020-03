VI. Замените русские слова, данные в скобках, английски¬ми и переведите предложени?? на русский язык. 1. They know (ничего) about our translating machine. 2. Is there (что-нибудь) interesting in the article? 3. Opening the...

Английский язык

VI. Замените русские слова, данные в скобках, английски¬ми и переведите предложени?? на русский язык. 1. They know (ничего) about our translating machine. 2. Is there (что-нибудь) interesting in the article? 3. Opening the book he found (что-то) and showed it to his teacher. 4. My sister wanted to ask (того-нибудь) to help her with the work. 5. Did you find the same result (гд e-нибудь)? 6. You must do (все) in time. 7. Coming into the lab he saw that (ничего) was ready for the experiment. 8. (Bсe) can take part in the discussion. 9. I am glad I will obtain (некоторую) information on the subject. 10. Did (кто-нибудь) see the running child? 11. Are there (какие-нибудь) interesting exhibitions in Moscow now? 12. You can get this journal (повсюду). 13. (Никто) of them could say (что-нибудь) about the new method of research. 14. They have (какие-то) journaals at their disposal. 15. There are (несколько) bookstalls in the park.

