VI. Замените русские слова, данные в скобках, английски¬ми и переведите предложени?? на русский язык. 1. They know (ничего) about our translating machine. 2. Is there (что-нибудь) interesting in the article? 3. Opening the...
Английский язык
VI. Замените русские слова, данные в скобках, английски¬ми и переведите предложени?? на русский язык. 1. They know (ничего) about our translating machine. 2. Is there (что-нибудь) interesting in the article? 3. Opening the book he found (что-то) and showed it to his teacher. 4. My sister wanted to ask (того-нибудь) to help her with the work. 5. Did you find the same result (гд e-нибудь)? 6. You must do (все) in time. 7. Coming into the lab he saw that (ничего) was ready for the experiment. 8. (Bсe) can take part in the discussion. 9. I am glad I will obtain (некоторую) information on the subject. 10. Did (кто-нибудь) see the running child? 11. Are there (какие-нибудь) interesting exhibitions in Moscow now? 12. You can get this journal (повсюду). 13. (Никто) of them could say (что-нибудь) about the new method of research. 14. They have (какие-то) journaals at their disposal. 15. There are (несколько) bookstalls in the park.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. nothing - они ничего не знают о нашей переводящей машине. 2. anything - есть что-нибудь интересное в статье? 3. something - открывая книгу, он нашел что-то и показал своему преподавателю. 4. somebody - моя сестра хочет спросить кого-нибудь, чтобы ей помогли с работой. 5. somethere - ты нашел похожий вывод где-нибудь? 6. all - ты должен делать все вовремя. 7. nothing - прибыв в лабораторию, он увидел, что ничего не было готово для эксперимента. 8. everyone - все могли принять участие в дискуссии. 9. some - я рад, я получу некоторую информацию об объекте. 10. someone - кто-нибудь видел бегущего ребенка? 11. any - есть ли в Москве интересные выставки сейчас? 12. everywhere - Ты можешь получить этот журнал повсюду. 13. Nobody - something - Никто из них не мог сказать что-нибудь о новом методе исследования. 14. some - у них есть какие-то журналы об их расположении. 15. a few - в парке есть несколько книжных лавок
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