Составить кроссворд на изученные орфограммы _ ПРЕ - ПРИ, буквы Ы- И после приставок. Вопросы могут быть любыми, ответ - слово с этими орфограммами. 10-15 слов

Русский язык

Составить кроссворд на изученные орфограммы _ ПРЕ - ПРИ, буквы Ы- И после приставок. Вопросы могут быть любыми, ответ - слово с этими орфограммами. 10-15 слов

Автор: Гость