Составить кроссворд на изученные орфограммы _ ПРЕ - ПРИ, буквы Ы- И после приставок. Вопросы могут быть любыми, ответ - слово с этими орфограммами. 10-15 слов
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Составить кроссворд на изученные орфограммы _ ПРЕ - ПРИ, буквы Ы- И после приставок. Вопросы могут быть любыми, ответ - слово с этими орфограммами. 10-15 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Приоткрыть(непол.д),приехать(приближение),придти(приближение),пресильно(очень сильно),примкнуть(приближение),придти(приближение),приоткрыть(непол д),приплыть(приближение),прилететь(приближение)присоединитьсяться(приближение),прекрасный (очень ),предобрый(очень),принять(приближение),приземленный(близость), 2.сыграть, безынтересный, сверхинициативный, подытожить, межинститутский, разыграть,безымянный.
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