Составить мини сочинение на тему lt;lt; География древняя и современная наукаgt;gt;

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География — одна из древнейших наук. Её название происходит от двух греческих слов: geo — Земля, grapho — пишу (описание). Возникнув в глубокой древности, география сначала действительно имела описательный характер. Путешественники и мореплаватели, полководцы и торговцы брали с собой учёных, чтобы те составляли описания новых земель и народов. Греческий учёный Эратосфен более 2200 лет назад впервые собрал эти описания в научный труд о природе Земли и назвал его «География». Современная география — это сложная разветвлённая система, или «древо» наук. География — единственная наука, которая объединяет разнообразные ( знания о природе и людях. Все географические объекты и явления, созданные природой, изучает физическая география. Население и созданные деятельностью людей объекты изучает общественная география. Одна из важнейших задач современной географической науки в целом — исследование многообразного взаимодействия природы и общества для решения стоящих перед человечеством глобальных (мировых) проблем, например, проблемы обеспечения населения продовольствием, природными богатствами, в том числе топливом и водой. Очень важны задачи исследования Мирового океана и космоса. Особое место среди географических наук занимает картография