Составить пять предложений со словами осень, она, печальная красавица, рыжеволосая шалунья

Русский язык
Составить пять предложений со словами осень, она, печальная красавица, рыжеволосая шалунья
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катя она рыжоволосая ,красивая. Она шалунья. Она печальная. Она красивая .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Почему дни недели так названия: понедельник, вторник, среда?
Ответить
Қазақ тiлi
Сөйлемдерді оқы,қандай қате жіберілді 1.Құстарды қорғау керек,өйткені олор бізд??ң төрт аяқты достарамыз2.Көлдің жағасында балықшылар мен балықт...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуста номер 167
Ответить
Литература
Синквейн про Остапа и Андрия
Ответить
История
О чем можно узнать из семейного фотоальбома?
Ответить