Составить пять предложений со словами осень, она, печальная красавица, рыжеволосая шалунья
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Составить пять предложений со словами осень, она, печальная красавица, рыжеволосая шалунья
Ответ(ы) на вопрос:
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Катя она рыжоволосая ,красивая. Она шалунья. Она печальная. Она красивая .
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