Составить план сказка спящая красавица Шарль Перро
Литература
Составить план сказка спящая красавица Шарль Перро
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1-в королевской семьи пзаздник 2-пзраздник в честь рождение дочери 3-обиа 8 феи 4-плахое пожелание восьмой феи 5-поездка загород 6- красавица осматривала дом 7-красавица увидела старуху которая плела из пряжи 8-как красавица укалалась этой пряжей 9-засыпание красавице на 100 лет 10-помощь феи 11-указ короля 12-тока красавица пропола 100 лет 13-свадьба принца с принцесой
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