Составить предложение на слово кең дала, таза ауа прошууу!
Қазақ тiлi
Составить предложение на слово кең дала, таза ауа прошууу!
Ответ(ы):
Гость:
Айналада қен дала ғана
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