Составить предложение с деепричастием охватывая, выполняя,уцелев
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Составить предложение с деепричастием охватывая, выполняя,уцелев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Война, охватывая всю Европу, унесла немало жизней. Выполняя домашнее задание, пишите аккуратно. Семья, уцелев после кораблекрушения, на шлюпках поплыла к берегу.
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