Составить предложение с однородными членами.Светит но не греет .искали,но не нашл??. яблоки груши и сливы. пишим рисуем читаем
Русский язык
Составить предложение с однородными членами.Светит но не греет .искали,но не нашл??. яблоки груши и сливы. пишим рисуем читаем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце сегодня светит ярко, но не греет. Мы очень долго его искали, но так и не нашли. Мы собирали яблоки,груши и сливы. На уроке мы обычно пишем,рисуем,читаем.
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