Помогите сообщение на тему исскуство

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Иску́сство (от церк.-слав. искусьство (лат. experimentum — опыт, проба); ст.-слав. искоусъ — опыт, реже истязание, пытка[1][2]) — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения[3] внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей[4]. Искусство (наряду с наукой) — один из способов познания, как в естественнонаучной[5], так и в религиозной картине восприятия мира. Понятие искусства крайне широко — оно может проявляться как чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определённой области[6][уточните ссылку]. Долгое время искусством считался вид культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному[7]. Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок искусством получила право называться любая деятельность, направленная на создание эстетически-выразительных форм[8][уточните ссылку][9][уточните ссылку]. В масштабах всего общества, искусство — особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как человека[10][уточните ссылку], так и всего человечества[11][уточните ссылку], многообразный результат творческой деятельности всех поколений. В науке искусством называют как собственно творческую художественную деятельность, так и её результат — художественное произведение.