Помогите сообщение на тему исскуство

Литература
Помогите сообщение на тему исскуство
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иску́сство (от церк.-слав. искусьство (лат. experimentum — опыт, проба); ст.-слав. искоусъ — опыт, реже истязание, пытка[1][2]) — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения[3] внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей[4]. Искусство (наряду с наукой) — один из способов познания, как в естественнонаучной[5], так и в религиозной картине восприятия мира. Понятие искусства крайне широко — оно может проявляться как чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определённой области[6][уточните ссылку]. Долгое время искусством считался вид культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному[7]. Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок искусством получила право называться любая деятельность, направленная на создание эстетически-выразительных форм[8][уточните ссылку][9][уточните ссылку]. В масштабах всего общества, искусство — особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как человека[10][уточните ссылку], так и всего человечества[11][уточните ссылку], многообразный результат творческой деятельности всех поколений. В науке искусством называют как собственно творческую художественную деятельность, так и её результат — художественное произведение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Укажите два последовательных целых числа между которыми заключено число корень из 11.
Ответить
Математика
√17 =? √14 = ? 2√3 = ? Решите неравенство 5(x - 7)(x + 2) 6 ≤ 0.
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста буду благодарна 5 номер
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему люби и сохраняй природу Заранее большое спасибо))
Ответить
Биология
4.Имеются хвостовая и брюшная присоски: А) бычий цепень В)белая планария Б) лент??чный червец Г) печеночный сосальщик
Ответить