Составить предложение с выражением ни больше ни меньше
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Составить предложение с выражением ни больше ни меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школе на ремонт выделили ровно три тысячи, ни больше ни меньше
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