Составить предложение со словом топить (погружать в воду)

Русский язык
Составить предложение со словом топить (погружать в воду)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нельзя во время отдыха на речке топить товарещей. это может привести к различным неприятным ситуациям.
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