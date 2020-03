Составить предложения про 2nd conditional

Гость: Гость:

If you got up earlier, he’d get to work on time. If I won the lottery, I would buy a new house. If I were you , I wouldn’t do that . If you drove more carefully, you wouldn’t have so many accidents. Услов­ные пред­ло­же­ния вто­ро­го типа (the Second Conditional) ис­поль­зу­ют­ся для опи­са­ния усло­вий, ко­то­рые нере­аль­ны в на­сто­я­щем или бу­ду­щем вре­ме­ни, или для описания того, что противоречит действительности. Что сейчас уже нельзя сделать