Составить предложения про 2nd conditional

Английский язык
Составить предложения про 2nd conditional
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
If you got up earlier, he’d get to work on time. If I won the lottery,   I would buy a new house. If I  were you , I  wouldn’t do that . If you drove more carefully, you wouldn’t have so many accidents. Услов­ные пред­ло­же­ния вто­ро­го типа  (the  Second  Conditional) ис­поль­зу­ют­ся для опи­са­ния усло­вий, ко­то­рые  нере­аль­ны в  на­сто­я­щем или  бу­ду­щем вре­ме­ни, или для описания того, что противоречит действительности. Что сейчас уже нельзя сделать
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