Составить предложения про 2nd conditional
Английский язык
Составить предложения про 2nd conditional
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
If you got up earlier, he’d get to work on time. If I won the lottery, I would buy a new house. If I were you , I wouldn’t do that . If you drove more carefully, you wouldn’t have so many accidents. Условные предложения второго типа (the Second Conditional) используются для описания условий, которые нереальны в настоящем или будущем времени, или для описания того, что противоречит действительности. Что сейчас уже нельзя сделать
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