Воду какой массы можно нагреть то 0до 60градусовC,сообщив ей количество теплоты 500 кдж?
Физика
Воду какой массы можно нагреть то 0до 60градусовC,сообщив ей количество теплоты 500 кдж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть формула. Q=c*m*dt(dt-дельта t-изменение температуры тут 60-0=60градусов) выразим m=Q/c*dt. Q=500кДж=500000Дж с-удельная теплоемкость воды(табличная величина)=4200. m=500000/(4200*60)=1,98кг. Ответ:можно нагреть 1,98кг воды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На карте маштабом 1/1000000 растаяние между станциями равно 2,5 см. Каково растояние ме??ду станциями на местности?
Другие предметы