Воду какой массы можно нагреть то 0до 60градусовC,сообщив ей количество теплоты 500 кдж?

Физика
Воду какой массы можно нагреть то 0до 60градусовC,сообщив ей количество теплоты 500 кдж?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть формула. Q=c*m*dt(dt-дельта t-изменение температуры тут 60-0=60градусов) выразим m=Q/c*dt. Q=500кДж=500000Дж с-удельная теплоемкость воды(табличная величина)=4200. m=500000/(4200*60)=1,98кг. Ответ:можно нагреть 1,98кг воды.
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