Внимательно рассмотри таблицу. попробуй по ней составить правило. подруга- дружный- друзья

Русский язык
Внимательно рассмотри таблицу. попробуй по ней составить правило. подруга- дружный- друзья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сомнительная согласная проверяется проверяется с помощью чередований.Наиболее характерны для русского языка чередования:г-ж-з. те же самые подруга-подружка-друзья
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