Помогите, прошу!!! Сегодня уже надо сдать!!!!!!!!!!! Упр 93

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Помогите, прошу!!! Сегодня уже надо сдать!!!!!!!!!!! Упр 93
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В умной беседе ума набраться, а в глупой - свой растерять   например эта пословится тут тут отображается что в беседе умной или нет  ты находишся вот как бы признак 
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