Помогите, прошу!!! Сегодня уже надо сдать!!!!!!!!!!! Упр 93
Русский язык
Помогите, прошу!!! Сегодня уже надо сдать!!!!!!!!!!! Упр 93
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В умной беседе ума набраться, а в глупой - свой растерять например эта пословится тут тут отображается что в беседе умной или нет ты находишся вот как бы признак
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