Увеличится или уменьшится объем воды в бутылке при ее охлаждении?
Физика
Увеличится или уменьшится объем воды в бутылке при ее охлаждении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменьшатся ,( молекулы меньше становятся )
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