Напишите про космос . срочьно

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Наша Вселенная – это неповторимое место, которое человек пытается понять на протяжении всей своей истории. Хотя человечество прошло долгий путь исследования космоса, все новые и новые «космические» открытия совершаются ежедневно. И неважно, что это - алкогольное облако в центре Вселенной или Теория Относительности Эйнштейна – каждая такая находка дает обширное поле для работы астрофизикам. Все это также интересно и людям, чья профессия не связана с астрономией. Когда вы прочтете 25 Невероятных фактов о Космосе, вам самим захочется отправиться покорять космос.25Млечный Путь Сегодня, после захода Солнца, не поленитесь посмотреть в небо. В зависимости от того, насколько темно на улице, вы наверняка увидите несколько тысяч звезд. Все эти звезды находятся в нашей галактике, Млечный путь. Вы даже можете увидеть невооруженным глазом одну из других галактик, стоит только приглянуться.24Другие галактикиСейчас вы наверняка почувствуете себя совсем крошечным, но ученые установили, что во Вселенной есть больше сотен миллиардов галактик, и ни одну мы не можем разглядеть без телескопа. Более того, каждая из этих галактик содержит в себе миллиарды звезд. Общее количество звезд во Вселенной составляет 10 квинтильонов, (10 с 21 нулями). Интересно, что звезд во Вселенной намного больше, чем песчинок на всей Земле.23Темная материяВсе звезды, галактики и черные дыры во Вселенной составляют всего 5% от ее массы. Это удивительно, но 95% массы неисчислимо. Ученые решили назвать это таинственное вещество «темной материей» и по сей день никто не может точно определить его характер.22Алкогольное облакоХотите открыть собственный бар? Лучшего места, чем Стрелец В2 вам не найти. Несмотря на расстояние 26000 световых лет от Земли, это газопылевое облако содержит много миллиардов литров винилового спирта. Конечно, его нельзя пить, но это органическое соединение имеет большое значение для существования жизни на Земле в целом.21Ядерная ЛунаВ конце 50-х годов прошлого века, команда людей, именуемая «Проект А119» решила, что запустить ядерную ракету на Луну будет очень хорошим решением. Почему? Очевидно, они надеялись, что это обеспечит им успех в Космической гонке. К счастью, план так и не осуществился.