Сравнение правления княгини ольги и святослава

Гость: Гость:

Княгиня Ольга и ее сын Святослав были совершенно противоположными правителями. Ольга все споры с другими государствами решала путем дипломатии. Княгиня не только держала народ в жестком подчинении, но делала все для того чтобы избежать восстаний. Для этого она проводила реформы, благодаря которым удерживала в государстве порядок. Также княгиня была христианкой. А вот Святослав в основном воевал, мало времени уделяя делам государства. Креститься он также не захотел, очевидно понимая что такой его поступок вызовет недовольство среди населения Руси