Украинська мова .Запиши відповіді, уживаючи однорідні члени речення. Що виготовляють з деревини? Які звірі живуть у лісі? Що учні вивчають на уроках?

Українська мова
Украинська мова .Запиши відповіді, уживаючи однорідні члени речення. Що виготовляють з деревини? Які звірі живуть у лісі? Що учні вивчають на уроках?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найкращі кубики і машинки, а також пірамідки виготовляють з якісної деревини. В українських лісах живуть бурі ведмеді і лисиці, вовки і дикі кабани. Математику, інформатику, фізику і хімію , також багато інших цікавих предметів, вивчають у школі.
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