Срочно нужно! Разложите число 5544 на нечетные множители.
Математика
Срочно нужно! Разложите число 5544 на нечетные множители.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5544=2×2×2×3×3×7×11 2)504=2×2×2×3×3×7 3)756=2×2×3×3×3×756 Тогда: НОД= 2×2×3×3×7=252 НОК=2×2×2×3×3×3×7=1512
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