Что такое музфкальный образ - классика- и опера дайте определение

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Музыкальный образ - это вместе взятые характер, музыкально-выразительные средства, общественно-исторические условия создания, особенности построения, стиль композитора ÓПЕРА- Музыкально-драматическое произведение, предназначенное для исполнения в театре, а также театральное представление, в к-ром действующие лица поют в сопровождении оркестра.Театр, в к-ром ставятся такие произведения. Классика — в широком смысле «показательный, характерный, типичный». Возникший в таком виде.