Как влияют привычки на характер человека ? какие привычки повлияли на ваш характе??
Обществознание
Как влияют привычки на характер человека ? какие привычки повлияли на ваш характе??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы знаем ,что бывают плохие привычки и хорошие .Каждые из них, влияют по-разному .Например,плохая привычка - это курить и употреблять алкоголь ,из-за этого человек становится раздрожительным. Хорошие привычки , это ,например , здороваться с соседями ,учителями и т.д. это вырабатывает ваше нравственное поведение
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