Дополните предложение: При подготовке планшета для съёмки местности в верхнем ле??ом углу чертят_________________,а в нижнем правом углу надписывают _____________.

География
Дополните предложение: При подготовке планшета для съёмки местности в верхнем ле??ом углу чертят_________________,а в нижнем правом углу надписывают _____________.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При подготовке планшета для сьемки местности в верхнем левом углу чертят линии , а в нижнем правом углу надписывают название
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