Хрустальная ваза lt;br /gt;туча пылиlt;br /gt;хмурый деньlt;br /gt;играть в футболlt;br /gt;хрустальная водаlt;br /gt;грозовая тучаlt;br /gt;хмурый взглядlt;br /gt;играть с огнемlt;br /gt;какие слова употреблены в переносном см...
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Хрустальная ваза lt;br /gt;туча пылиlt;br /gt;хмурый деньlt;br /gt;играть в футболlt;br /gt;хрустальная водаlt;br /gt;грозовая тучаlt;br /gt;хмурый взглядlt;br /gt;играть с огнемlt;br /gt;какие слова употреблены в переносном смысле? в каких слвосочетаниях выделенные слова употобрены в переносном значене?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туча пыли - много пыли Хмурый день - пасмурный день Хрустальная вода - чистая, прозрачная вода
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