После выпитого чая мы от правились на конный двор.......выделите причастные оборот?? как члены предложения,обозначьте в этих причастиях суффиксы и окончания.

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После выпитого чая мы от правились на конный двор.......выделите причастные оборот?? как члены предложения,обозначьте в этих причастиях суффиксы и окончания.

Автор: Гость