После выпитого чая мы от правились на конный двор.......выделите причастные оборот?? как члены предложения,обозначьте в этих причастиях суффиксы и окончания.
Русский язык
После выпитого чая мы от правились на конный двор.......выделите причастные оборот?? как члены предложения,обозначьте в этих причастиях суффиксы и окончания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь есть только одиночное причастие - выпитого .( страдат .,прош вр.) -выпитого-выпи-т-ого( т- суффикс ;ого - окончание) синт роль - определение (~~~~~)
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