Какие типы молекул рнк вам известны? каковы их функции
Биология
Какие типы молекул рнк вам известны? каковы их функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РНК(информационная) передаёт информацию о белке с ДНК на рибосому Рнк( транспортная) переносит Амиго кислоты на рибосому Рнк( рибосомальная) Входит в состав рибосомы Образ в ядрышке ядра
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