Составить предложения со словами гремело ,бежало , стаяло

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Составить предложения со словами гремело ,бежало , стаяло
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда начал греметь гром,я быстро побежал домой.если на улице гром то никогда не стойте под деревом
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