Составить предложения со словосочетаниями: восьмой этаж,думать о близких,горячая пора,уехали из дома,закончить к лету
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Составить предложения со словосочетаниями: восьмой этаж,думать о близких,горячая пора,уехали из дома,закончить к лету
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя семья живёт на восьмом этаже. Он пытался не думать о близких. К фестивалю "Горячая пора" готовилась вся школа. Мы с бабушкой вчера уехали из дома. Я закончила рисовать плакат к лету.
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