Составить программу для ввода на экран не чётных чисел от -25 до 25
Информатика
Составить программу для ввода на экран не чётных чисел от -25 до 25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var i : integer; begin for i:= -25 to 25 do if i mod 2 <> 0 then writeln(i); end; end.
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