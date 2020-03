Составить программу, заменяющую отрицательный элемент массива А(Q,Q) нулями.

Гость: Гость:

//PascalABC.NET 3.1 сборка 1200 begin var n := ReadInteger('q='); var a := MatrixRandom(n, n, -10, 10); println(a); for var i := a.GetLowerBound(0) to a.GetUpperBound(0) do for var j := a.GetLowerBound(1) to a.GetUpperBound(1) do if a[i, j] < 0 then a[i, j] := 0; println(a); end.