Составить рассказ о человеке который показал пример силы воли и силы духа

Окружающий мир
Составить рассказ о человеке который показал пример силы воли и силы духа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Человек который показал пример силы и воли духа,он сделал какойто подвиг
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