Составить рассказ о человеке который показал пример силы воли и силы духа
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Составить рассказ о человеке который показал пример силы воли и силы духа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек который показал пример силы и воли духа,он сделал какойто подвиг
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