Составить рассказ про комнату не показывая её на английском с переводом

Гость: Гость:

Англичане назвали собственный дом крепостью. И неспроста: ведь лишь находясь дома, человек ощущает покой и умиротворение. Для меня же такой цитаделью является моя комната, где провожу большую часть свободного времени. Помещение это уютное, поскольку здесь только самое необходимое, всегда царит порядок, а большое окно впускает много солнца. Даже если кому-то комната покажется небольшой, мне места хватает. Недалеко от окна стоит стол в светло-бежевых тонах. Я сторонник порядка, поэтому столешница почти всегда пуста. Разве что на краешке может лежать небольшая стопка учебников и тетрадок. Высокий и узкий шкаф для книг расположен рядом. В нем много экземпляров, которые начала собирать моя мама. Среди старых, еще советских, переплетов ярко выделяются современные, глянцевые, которые родители купили специально для меня. У противоположной стены - место, где я сплю: раскладной диван с нежно-голубой обивкой. Он не занимает много места. Я раскладываю его на ночь, а утром возвращаю в прежнее положение. Здесь же стоит массивный платяной шкаф. В нем – аккуратные стопки моих вещей, вешалки со школьной и парадной одеждой. Я провожу дома довольно много времени, поэтому стараюсь убираться, чтобы лишнее не мешало концентрировать внимание на нужных вещах. Я очень люблю свою комнату. что не надо,уберешь)))