Составить ребус с именем одного из исторически известных персонажей. Срочно

История
Составить ребус с именем одного из исторически известных персонажей. Срочно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пингвин (1.2)пар(1)пинг(2.3)       корень(1.2.3) лодка(2) ткань(1.2) вий (2.3) ответь \Пипин Короткий 
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