Составить словарный диктант из 25-30 слов на тему Правописание Н-НН в прилагательны??

Русский язык
Составить словарный диктант из 25-30 слов на тему Правописание Н-НН в прилагательны??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Оконный, сонный, картинный, взвинченный, пламенный, семенной, оловянный, деревянный, стеклянный, ветреный, безветренный, видеННый, даННый, желаННый, жемаННый, медлеННый, невидаННый, негадаННый, чваННый, чекаННый, неждаННый, неслыхаННый, нечаяННый, свящеННый, обещаННый, отчаяННый, лишёННый, свящеННый, считаННые. 
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