Составить словарный диктант по русскому(20 слов) взятых из газет

Русский язык
Составить словарный диктант по русскому(20 слов) взятых из газет
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