Составить сочинение небольшое на тему какого нибудь случая

Гость: Гость:

Когда я летом жил у бабушки, приключился один интересный случай. У бабушки был красивый черный кот Мурчик. Он был очень умный, но имел независимый характер. Он свободно гулял по округе, наводя ужас на соседских котов и даже их хозяев. Если его брали на руки, он сразу вырывался и мог поцарапать. И вот однажды Мурчик исчез. Раньше он иногда пропадал на ночь, самое большее на сутки. А тут не появлялся дома неделю. Все опечалились, бабушка боялась, что с котом что-то случилось. Она ходила по улицам, спрашивала соседей, но Мурчика никто не видел. И вот как-то мы с бабушкой проходим мимо одного дома, а там возле калитки сидит черный кот, очень похожий на Мурчика. Мы остановились, а он быстро подбежал и начал тереться нам о ноги. Это был Мурчик. А оказалось, что хозяева этого дома уезжали на несколько дней и случайно оставили форточку открытой. Мурчик влез вовнутрь, потому что оттуда пахло рыбой. Соседи сушили ее в кухне на окне. И Мурчик в их отсутствие лакомился рыбкой. А когда соседи вернулись и заметили, быстро вылез в и сбежал. Нам с бабушкой было очень стыдно за Мурчика, когда соседи рассказывали этот забавный случай. Но они не сильно разозлились, потому что сами забыли закрыть форточку. Мы все посмеялись, но потом видели, что Мурчик часто наведывался к ним во двор и подолгу сидел, следя глазами за форточкой, на которую соседи повесили защитную сетку.