Составить своё суточное меню
Биология
Составить своё суточное меню
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сніданок : Вівсянка з ізюмом. Перекус: Батончик з мюслями Обід: Салат з овочами і шматочок запеченого м'яса. Вечеря: Курине філе з легким соусом або запечене яблуко з твором.
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