Задачка: от куска ткани отрезали 5,6м. Сколько метров ткани было в куске,если отрезали 2( 7 ) дробями этого куска?

Математика
Задачка: от куска ткани отрезали 5,6м. Сколько метров ткани было в куске,если отрезали 2( 7 ) дробями этого куска?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.6÷2×7=19,6(м)-было в куске
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