Задачка: от куска ткани отрезали 5,6м. Сколько метров ткани было в куске,если отрезали 2( 7 ) дробями этого куска?

Математика

Задачка: от куска ткани отрезали 5,6м. Сколько метров ткани было в куске,если отрезали 2( 7 ) дробями этого куска?

Автор: Гость