Составить ТЕКСТ из слов:информация,расшифровать,запись,бинокль,инженер,артист,иллюстрация,магнитофон,телевидение .
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Составить ТЕКСТ из слов:информация,расшифровать,запись,бинокль,инженер,артист,иллюстрация,магнитофон,телевидение .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Артисту Дудлу поступила информация от инженера о том что нужно расшифровать запись. он прибыл туда куда ему сказали и увидел иллюстрацию на нём был нарисован магнитофон, бинокль и телевидение.
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