В чем заключается ценность дружбы (По роману И.А.Гончарова "Обломов"

Гость: Гость:

Несмотря на все факторы "противоречия ", они остаются друзьями.Дружба между Обломовым и Штольцем началась еще во времена их школьной учебы. На момент знакомства герои были схожи по характеру и имели общие увлечения. Маленький Илья изображен любопытным ребенком, которому многое было интересно. Однако, по причине «тепличного», «обломовского» воспитания и влияния родственников герой так и остается на месте, продолжая только надеяться и планировать, никогда не переходя к действиям. Но несмотря на такую безактивность своего товарища Штольц не оставляет своего друга,а наоборот пытается «растормошить» Илью Ильича и привить ему ему свои взгляды на окружающую действительность. Он вытаскивает его из дому и заставляет выходить в свет. Именно Штольц дает наказ Ольге Ильинской «присмотреть» за Обломовым