Одна из сторон параллелограмма на 12 см больше другой а высоты равны 15 и 10 . вычесли??е площадь параллелограмма

Математика

Одна из сторон параллелограмма на 12 см больше другой а высоты равны 15 и 10 . вычесли??е площадь параллелограмма

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