Одна из сторон параллелограмма на 12 см больше другой а высоты равны 15 и 10 . вычесли??е площадь параллелограмма
Математика
Одна из сторон параллелограмма на 12 см больше другой а высоты равны 15 и 10 . вычесли??е площадь параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна сторона параллелограмма х см, вторая (х+12) см Составим уравнение 15х=10(х+12) 15х=10х+120 5х=120 х=24 см х+12=24+12=36 см S=15*24=360 см² Ответ: 360 см²
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