Найти массу бутэна необходимого для получения 4 дм2 бутана
Химия
Найти массу бутэна необходимого для получения 4 дм2 бутана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C4H8+H2 = C4H10 По уравнению видно, что химические количества всех в-в одинаковы. n(C4H8)=n(C4H10)=4дм3/22.4дм3/моль=0.17857 моль m(C4H8)=0.17857 моль * 56г/моль = 10 г.
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