Сравнительная характеристика клетки эукариот и прокариот

Биология
Сравнительная характеристика клетки эукариот и прокариот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы рас­смот­ре­ли про­ка­ри­о­ти­че­скую клет­ку, ко­то­рая ор­га­ни­зо­ва­на до­ста­точ­но про­сто по срав­не­нию с эу­ка­ри­о­ти­че­ской клет­кой, ос­нов­ным от­ли­чи­ем ко­то­рой яв­ля­ет­ся от­сут­ствие оформ­лен­но­го ядра, коль­це­вая мо­ле­ку­ла ДНК рас­по­ла­га­ет­ся в ци­то­плаз­ме сво­бод­но и не окру­же­на ядер­ной обо­лоч­кой. В про­ка­ри­о­ти­че­ской клет­ке нет мем­бран­ных ор­га­нелл, ко­то­рые свой­ствен­ны эу­ка­ри­о­ти­че­ским клет­кам.
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