Составить условие задачи на грядке выросло 6 кабачков и 5 тыкв.на сколько кабачков больше
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Составить условие задачи на грядке выросло 6 кабачков и 5 тыкв.на сколько кабачков больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выр. 6 к. И 5 т. На ск-ко к. -?
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