Один из символов любого государства?

Окружающий мир
Один из символов любого государства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Либо флаг, либо герб.
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