Дата первого полета в космос человека?
Информатика
Дата первого полета в космос человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1961 - в общем то есть12 апреля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разность между седьмым и пятым членами геометрической прогрессии равна 45. Вычисл??те её её пятый член , если знаменатель прогрессии равен 4
Українська література
Математика
Друзья читают книгу Носова Витя малеев в школе и дома в которой 170стр одну десятую они прочитали сколько стр они прочитали