Дата первого полета в космос человека?

Информатика
Дата первого полета в космос человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1961 - в общем то есть12 апреля
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